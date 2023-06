“Vigna d’argento” premia l’eccellenza

LECCE – L’inno di Mameli cantato dal coro polifonico della cattedrale di Lecce e lo sfondo magico di Piazza Duomo hanno aperto l’edizione 2023 del premio Vigna d’Argento. Un premio che esalta l’arte in tutte le sue forme ed espressioni con un prezioso riconoscimento a chi si è distinto nel campo della cultura, del sociale, della società civile, della medicina, dello spettacolo, della musica, delle istituzioni, dello sport e non solo. In dono, la Vigna, tra i simboli di questa terra , che parla di storia, di tradizione, lavoro e grande operosità. Un simbolo, dunque, intriso di identità realizzato dallo scultore Ugo Malecore scomparso ormai 10 anni fa a 92 anni dopo aver formato generazioni di artigiani.

Pace e solidarietà i temi scelti per questa edizione che hanno visto il coinvolgimento tantissimi giovani.

Un evento straordinario, in diretta su Telerama ideato dall’associazione “Città della musica” presieduta da Pino Lagalle, patron e ideatore dell’evento.

Un premio negli anni diventato itinerante e che ha vissuto il 19 maggio la tappa milanese e si terrà il 21 settembre a Roma.

Il racconto di una storia che appartiene a tutti noi, il riscatto di un territorio dei suoi uomini migliori che con impegno e creatività hanno conquistato il mercato globale o hanno lasciato nel loro campo un segno indelebile.

Memoria , riconoscenza, tradizione, innovazione non solo uno spettacolo ma anche un modo per stimolare le menti, lanciare dei messaggi importanti un’invito alla riflessione all’insegna soprattutto della pace e della solidarietà. L’esempio sul palco quello di Cuore Amico, Progetto Salento Solidarietà, iniziato proprio 23 anni fa dalla stessa splendida Piazza Duomo.

Tanti i premiati quest’anno: Tony Esposito che con la sua musica ha allietato la serata insieme ad altri artisti, il professore Franco Locatelli direttore del centro di oncoematologia del Bambin Gesù di Roma,Rita Dalla Chiesa, monsignor Nicola Macculi direttore della Caritas di Lecce il vaticanista Mimmo Muolo, l’ ex sindaco di Lecce Paolo Perrone presidente della links dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Alberto Paglialunga CEO di Deghi, azienda leader nel settore della vendita online di elementi di arredo, lo storico funzionario della Siae di Lecce Vincenzo Miglietta, il presidente di happy casa Brindisi Fernando Marino, Sebastiano Leo, Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Puglia .

Tantissimi premiati anche negli scorsi anni da Lino Banfi a Raffaella Carrà , Albano, Giuliano Sangiorgi, Ennio Morricone, Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Beppe Vessicchio , Nicola Piovani, solo per citarne alcuni.