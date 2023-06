Una via in nome dell’On Raffaele Baldassarre

LIZZANELLO – Una giornata importante per Lizzanello e per il Salento in generale. Il ricordo dell’onorevole Raffaele baldassarre con l’intitolazione di una strada.

Era il 10 novembre del 2011 quando un infarto ha stroncato la vita di Raffaele Baldassarre, personalità di spicco della politica. Una figura apprezzata da tutti per i suoi modi gentili e la grande capacità di dialogo anche con gli avversari politici.

Dopo una lunga esperienza nel Salento e in regione, è stato eletto deputato europeo per il Popolo della Libertà, successivamente Capodelegazione della rinata Forza Italia al Parlamento europeo, mentre nel 24 marzo 2014 è diventato membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia.