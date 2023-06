Parcheggi vietati, l’estate è partita, la politica in vacanza?

TORRE DELL’ORSO – Traffico caotico, posteggi selvaggi e conseguenti pericoli… disagi importanti che sono la logica conseguenza della chiusura dei parcheggi da oltre cinquecento posti auto in attesa dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione. E siamo in piena estate. In numerosi comuni salentini del litorale sono già attive le ordinanze che vietano l’accesso nelle pinete e agli stabilimenti balneari. Una situazione che crea problemi non indifferenti che portano i gestori dei lidi ad alzare la voce rischiando di vedere compromessa la stagione. La richiesta è chiara Serve un intervento urgente prima che la situazione precipiti ulteriormente.

Il rischio concreto per molti gestori è quello di vedere sfumare i sacrifici prodotti per avviare al meglio la stagione turistica.

Nei giorni scorsi c’è stato un tavolo tecnico in Prefettura alla presenza di rappresentati delle organizzazioni sindacali di categoria e di molti sindaci. Si va infatti verso la deroga all’obbligo di autorizzazione paesaggistica delle aree adibite a parcheggio, come chiesto a gran voce dal consigliere regionale Paolo Pagliaro in tempi non sospetti, presentando una mozione, prevedendo quello che poi di fatto è stato con grave disagio per i gestori dei lidi. Della questione se ne parlerà martedì prossimo durante i lavori del Consiglio regionale.