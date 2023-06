New Basket Brindisi: dopo Bayehe si attendono le conferme di Mascolo e Mezzanotte

BRINDISI – In casa New Basket Brindisi, coach Fabio Corbani in fase di presentazione fu molto chiaro sulla costruzione del roster 2023-24, bisogna ripartire dagli italiani che quest’anno hanno dato un grande contributo, così come il direttore sportivo Leo De Rycke evidenziò che vuole costruire una squadra di qualità per vincere molte partite.

Il primo passo però è stato il prolungamento contrattuale di Jordan Bayehe che si è aggiunto a Joonas Riismaa già sotto contratto.

Dunque adesso si attendono le prossime mosse in base a quanto detto da Corbani e cioè le riconferme di Bruno Mascolo e Andrea Mezzanotte.

Vero è, però, che è ancora presto per vedere decollare il mercato e che il diesse De Ryche dall’alto della sua esperienza internazionale sicuramente accenderà un faro di attenzione sulla Summer League che si disputerà dal 7 al 17 luglio, ed avrà l’opportunità di vedere all’opera dei campioni che potrebbe anche accettare di far parte dell’ambizioso progetto della Stella del Sud.

Dunque ci vuole tempo e pazienza, non filtra nessuna indiscrezione ma siamo certi che si stia lavorando per le firme di Mascolo e Mezzanotte, a quel punto Corbani avrebbe già 4 elementi sullo scacchiere che inizierebbe a prendere forma.

Altra attesa conferma riguarda Ky Bowman, dunque si attendono novità che potrebbero arrivare da un giorno all’altro.

Prosegue intanto la prima fase della campagna abbonamenti dedicata alla prelazione dei vecchi abbonati che sarà attiva fino a sabato 1° luglio. I tifosi brindisini come hanno sempre saputo fare daranno una risposta di passione e calore e il PalaPentassuglia anche nella prossima stagione saprà essere l’uomo in più e un catino bollente e colorato di emozioni.