Missione export e turismo, la guida Karim Benvenuto

LECCE – Sarà il salentino Karim Benvenuto a guidare la missione commerciale sull’export e il turismo composta da aziende provenienti da Spagna, Francia, Germania e Italia.

Il 38enne è considerato da sempre, un riferimento storico per i Paesi Asiatici e Mediorientali e riconosciuto come uno dei massimi esperti europei di economia islamica.

Benvenuto è stato l’ospite principale, della tavola rotonda organizzata da enti del settore privato, focalizzata sul turismo e con un risalto sui prodotti agroalimentari Ho.Re.Ca, poiché sono proprio questa tipologia di prodotti alimentari destinati al settore turistico/ristorativo a poter penetrare più facilmente il mercato.

Inoltre, dalla conferenza, con la presenza di famosi chef dell’area asiatica, sono emerse, varie opportunità per le aziende nostrane, oltre all’esigenza di avere prodotti alternativi alla cucina tradizionale per i turisti e delegazioni straniere che visitano il Paese asiatico, è emersa la possibilità di scambio tra professionisti del settore della ristorazione, pronti a formarsi sulla nostra arte gastronomica in loco.