Dal mare alle proposte di matrimonio: le vacanze dei giocatori del Lecce

Dal rettangolo verde, alle acque azzurre: l’estate per i calciatori del Lecce è già nel vivo, tutto documentato, neanche a dirlo, su Instagram, dove in molti decidono di condividere con followers e tifosi, il relax dopo la conquista della salvezza.

Qualche giorno fa una partenza di gruppo in quel di Ibiza: protagonisti Falcone, Di Francesco, Tuia e Ceccaroni. Serate per lo più danzanti, dove però a spiccare è stata la proposta di matrimonio fatto da Tuia a Christel.

Poi la diaspora in ogni angolo della terra. Proprio Wladimiro Falcone ha appreso del suo controriscatto da parte della Sampdoria direttamente da Singarore, in compagnia della sua dolce metà. Ora attende novità sul suo futuro, al pari di Federico Baschirotto, corteggiatissimo soprattutto dal Cagliari.

Lui si è concesso un po’ di riposo solo da qualche giorno: dopo la fine del campionato, infatti, il pre-ritiro con la Nazionale, poi le fatiche nella fattoria di famiglia. Solo adesso ha deciso di concedersi qualche tuffo a mare con la sua bella Marika.

Vacanze ancora lontane per Gendrey, impegnato con la nazionale under 21 francese negli europei di categoria in cui ha già incrociato il suo, ormai ex compagno, Lorenzo Colombo, mentre Gallo fa il papà a tempo pieno nella sua Palermo. A proposito, tanti auguri a Giuseppe Pezzella diventato papà proprio nelle ultime ore, quando è venuto alla luce il piccolo Theo.

Ma le mete più gettonate restano la Spagna e la Grecia. Nella penisola iberica, ad Ibiza più precisamente, lo spagnolo Gonzalez, ma anche il leccese doc Marco Bleve che ha trovato lì il suo grande amico Massimo Coda. Nel mare azzurro della Grecia, invece, troviamo Blin.

È stata l’America, invece, la meta scelta da Samuel Umtiti: il campione del mondo francese, chiusa la sua bellissima esperienza in Salento, ha sfoggiato i suoi look tra New York e Brooklyn, prima di fare rientro in patria e decidere la sua prossima squadra.

Capitolo calciatori africani. Maleh, Banda e Ceesay hanno dovuto faticare ancora per qualche giorno con le maglie delle rispettive nazionali. Ora finalmente il meritato riposo, con Assan che ne ha approfittato per un tour tra le piramidi d’Egitto.

Sulla stessa lunghezza d’onda Morten Hjulmand. Il capitano del Lecce, corteggiatissimo dai top club, dopo aver risposto alla chiamata della sua nazionale maggiore, ha fatto rientro nella sua Danimarca, circondato dall’affetto di amici e parenti.

Vacanze romane, infine, per la famiglia Strefezza. Dopo la salvezza, Gabriel e Larissa hanno scelto la capitale, prima di fare tappa in Brasile, patria del fantasista giallorosso.

Ci aspettano ancora settimane di video e foto: del resto l’estate, o almeno la loro, è già bollente.