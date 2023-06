Taranto, non solo 3-5-2 ma anche 3-4-3 tra le idee di Capuano

Ezio Capuano lavora con il cesello per creare una rosa di calciatori a dimensione Taranto che dovrà essere una squadra che punti sul minutaggio dei giovani ma che avrà bisogno di quel mix di esperienza per puntare ai play off, perché nella prossima stagione l’asticella delleambizioni sarà un po’ più alta.

Appurato che i vari Infantino, Guida, Provenzano, Semprini e Crecco, si pensa ad un rinnovo per Boccadamo.

Capuano vorrebbe ripartire dalle certezze difensive e dunque dal portiere Vannucchi, da Ferrara e Antonini ma bisognerà tenere duro perché tutti e tre fanno gola a tanti club anche di B e potrebbero diventare moneta di scambio per l’arrivo in rossoblù di giovani talenti.

Ovviamente la società rossoblù non si priverebbe mai di tutti e tre insieme.

Al Taranto interessa oltre a Micovschi dell’Avellino anche Ceccarelli sempre in forza agli irpini ma all’Avellino appunto interessa Ferrara. Con Micovschi e Ceccarelli, entrambi ottimi sull’esterno, Capuano potrebbe pensare anche ad un cambio di modulo e cioè dal 3-5-2 passare al 3-4-3, difesa sempre a tre ma con una spinta maggiore sulle fasce.

Discorso aperto anche con l’Empoli che vorrebbe avere Antonini mentre a Capuano dei calciatori dei toscani piacciono i giovani Gabriele Guarino difensore centrale, il laterale di destra Jordan Boli e il centrocampista Duccio Degli Innocenti.

E poi è stato gettato l’amo per riavere il bomber Tommasini rientrato a Pisa.

Tutto è in divenire ma manca ancore pressoché una settimana al “fischio d’inizio” del calciomercato, da quel momento in poi ogni minuto sarà utile per ricevere nuove ufficialità.