Lecce 2024, prove tecniche di candidato

LECCE – Centrodestra al lavoro per individuare il candidato che nella prossima primavera tenterà la scalata alla poltrona di Palazzo Carafa a Lecce. E gli incontri si susseguono sempre con più frequenza. Ultimo, in ordine di tempo, quello che si è svolto a Le Jardin di Lecce e che ha visto riuniti dal commissario provinciale di Forza Italia Andrea Caroppo uomini e donne del partito per fare il punto sull’attuale situazione politica cittadina e mettere ulteriori tasselli nel mosaico di nomi da cui uscirà quello definitivo. Incontri settimanali, come ha sottolineato il commissario Caroppo, per discutere di programmi, per trovare spunti di riflessione soprattutto in questo momento politico che vede il centrodestra recitare un ruolo da protagonista. Gli ultimi sondaggi, parlano infattI di un partito, quello di Forza Italia, in ulteriore crescita, con un dato percentuale che va oltre il 10 per cento