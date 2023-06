Incentivi e vantaggi per imprese e privati, Federaziende scende in campo

CAPRARICA – Incentivi ed opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese e per i liberi professionisti. Questo il tema di una lunga serie di incontri promossi da Federaziende su tutto il territorio salentino e attraverso i quali si vogliono far conoscere tutti i dettagli relativi ai principali bandi regionali e nazionali, nonché tutti gli incentivi destinati a quanti vogliano venire a conoscenza di tutti gli strumenti necessari alla propria crescita nel campo imprenditoriale. Ultimo in ordine di tempo di questi seminari informativi, quello che si è svolto nella sala conferenze di Palazzo di città a Caprarica ed a cui hanno preso parte il sindaco Paolo Greco, la presidente nazionale di Federaziende Simona De Lumé, il presidente CDA della Federazione Cofidi Alessandro Miglietta, il presidente del Centro di formazione tecnica di Federaziende Simone Resinato ed il segretario generale di Federaziende e componente della giunta della Camera di Commercio di Lecce Eleno Mazzotta, che ha illustrato tutti i dettagli di questa iniziativa promossa dalla confederazione