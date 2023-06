LECCE – Il leccese Antonio Ricciato, presidente dell’associazione Salento Giallorosso, è il nuovo Presidente Nazionale della Federazione italiana sostenitori squadre calcio.

Ricciato è stato eletto a Coverciao, all’unanimità, dai rappresentanti delle squadre di calcio di Serie A B e C e sarà in carica per i prossimi 3 anni.