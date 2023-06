Fiamme in campagna, 65enne finisce in ospedale con gravi ustioni

GALLIPOLI – Versa in condizioni critiche presso l’ospedale di Brindisi un 65enne di Gallipoli, vittima di un incidente in campagna in località “Li Monaci”, a Gallipoli. L’uomo avrebbe cercato di arginare le fiamme che stavano interessando sterpaglie varie quando per cause ancora poco chiare, sarebbe stato avvolto dalle fiamme che gli hanno procurato ustioni su oltre la metà del corpo. Probabilmente il denso fumo sviluppatosi lo avrebbe stordito tanto da fargli perdere i sensi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per spegnere il rogo. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo che è stato trasferito da Gallipoli al centro grandi ustionati di Brindisi.