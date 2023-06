Donna muore cadendo dal quarto piano, è mistero

LECCE – Non si sa se si sia trattato di una tragica caduta o di un disperato gesto volontario. L’allarme è stato dato da un vicino di casa che, alle prime luci del mattino, ha fatto la drammatica scoperta: una donna era a terra, senza vita, nell’androne del condominio. Era precipitata dal balcone del suo appartamento al quarto piano di una palazzina in Via del Mare. Sul posto è stato immediatamente chiamato a intervenire il 118, ma i sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, 40enne.

Anche la Polizia è intervenuta per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Non si esclude, come detto, l’ipotesi del suicidio, ma si indaga in tutte le direzioni per fugare ogni dubbio.