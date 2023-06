Brindisi e tifosi biancazzurri, connubio vincente

BRINDISI – L’entusiasmo intorno alla squadra è tanto, a Brindisi i tifosi ormai sono tutti intorno alla società del presidente Arigliano ed hanno risposto benissimo alla prima fase della campagna abbonamenti. Nella scorsa stagione furono 300 gli abbonati totali, quest’anno sono già 300.

Il Brindisi piace, la cavalcata verso la serie C e l’approdo nel professionismo ha alimentato la passione per il calcio, perché c’è la consapevolezza che con la famiglia Arigliano sul ponte di comando e con vulcanici dirigenti come Pierluigi Valentini si possa costruire veramente qualcosa di importante, senza porsi limiti per il futuro.

Attesa l’ufficialità, manca solo quella, dell’arrivo del direttore sportivo Massimo Cerri e poi si darà il via alle danze nel salone del calciomercato che aprirà i battenti, ufficialmente, la settimana prossima. Nel mirino però ci sono già il portiere Liverani, il laterale di sinistra Nunzella, per lui sarebbe un ritorno a casa, perché è nato proprio a Brindisi e dell’attaccante Sylla, che arriverebbero, così come il direttore sportivo, dopo l’esperienza all’Alassandria. Ed è prioritario il rinnovo al giovane Opoola che fa gol a diversi club di serie D e serie C.

Intanto l’allenatore biancazzurro Ciro Danucci mette in bacheca un altro riconoscimento, ha vinto infatti il premio come miglior allenatore della decima edizione del voting ideato dal Dipartimento Interregionale LND in collaborazione con Corriere dello Sport e TuttoSport.

Dunque dopo aver iniziato in salita con la questione stadio e con la corsa contro il tempo per l’iscrizione al campionato, il Brindisi, adesso, in attesa dei fuochi d’artificio del mercato, si gode il panorama insieme ai suoi tifosi che coloreranno gli spalti di passione sperando in una salvezza tranquilla in modo da consolidare un progetto che successivamente potrebbe guardare oltre.