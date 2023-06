LECCE- Ancora incidenti nel Salento. Dopo i gravi sconti registrati nel pomeriggio di venerdì sulla strada provinciale che collega Melendugno a Torre dell’Orso e a Lecce, proprio questa mattina sulla Lecce-Gallipoli, all’altezza per lo svincolo per Lequile, una macchina ha perso improvvisamente il controllo ribaltandosi su di un lato. Fortunatamente non si sarebbero registrati feriti gravi.

a breve aggiornamenti