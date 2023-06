Volley, Melendugno dopo le conferme di Caracuta e Stival, accoglie Marta Campana

MELENDUGNO – Dopo le conferme in maglia rossonera per capitan Valeria Caracuta e per Sara Stival, la Narconon Melendugno, fresca di promozione in serie A2 di volley femminile, annuncia un gradito ritorno per i tifosi e parliamo di Marta Campana, classe 2003, 186 cm d’altezza, nata e cresciuta sportivamente a Mesagne, ha esordito poi a soli 16 anni in A1 con il Vero Volley Monza, prima di arrivare a Melendugno nella finestra di mercato di Gennaio 2022; successivamente è tornata in Lombardia e con la società Volta Mantovana ha ottenuto la promozione in A2.

E adesso torna nel Salento.