Taranto, probabile collaborazione di mercato con Empoli e Avellino

TARANTO – Ipotesi di mercato in casa Taranto perché si aprono scenari nuovi in vista della nuova stagione.

Da un lato potrebbe crearsi un’asse di scambi con l’Empoli nel quale potrebbe rientrare Antonini e qualche giovane del club toscano tra Gabriele Guarino difensore centrale, il laterale di destra Jordan Boli e il centrocampista Duccio Degli Innocenti; dall’altro lato sembra che possa anche nascere una stretta collaborazione con l’Avellino.

Già nello scorso mercato di riparazione Ezio Capuano aveva cercato Claudiu Micovschi esterno d’attacco rumeno, 24enne, che può giocare anche come seconda punta, ma l’operazione non si conretizzò. E dunque questa è un’idea che potrebbe maturare, dal canto suo al club biancoverde potrebbe interessare Ferrara.

Seppur non ci sia nessuna conferma ufficiale, com’è normale che sia in questa fase, il Taranto sembra molto attivo sul mercato.

In uscita invece si lavora per trovare una sistemazione a Infantino che rientra dal prestito ma, anche per la polemica con Capuano scoppiata dopo la sua cessione a Gennaio, non farà parte del progetto 2023-24.

Sembra sempre vivo l’interesse per il difensore centrale 27enne della Viterbese, Juan Monteagudo, che ha vestito anche la maglia del Catania.

Al momento sono tutti rumors ma ben presto potrebbe diventare delle vere e proprie trattattive.

Mister Ezio Capuano sta lavorano così come sa fare, in silenzio, in modo serio, senza far trapelare nulla di certo.

Tra una decina di giorni inizieranno a brillare i fuochi d’artificio del calciomercato.