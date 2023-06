Scontro vicino Piazza Partigiani: si ribalta un’auto, feriti anche due bambini

LECCE – Terribile scontro, per fortuna senza gravi conseugenze, nel pomeriggio di oggi a Lecce all’incrocio tra via Papatodero e via Tasselli, a due passi da piazza Partigiani.

Due le auto coinvolte, una Ford Fiesta e una Suzuki Ignis condotte da due donne. A causa del forte impatto una delle due vetture, la Suzuki, si è ribaltata, finendo sul marciapiedi.

Sui due mezzi viaggiavano anche due bambini che sono rimasti feriti e trasferiti, assieme alle due donne, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce .

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, si sono recati anche i Vigili del Fuoco di Lecce.