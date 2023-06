Schianto sulla provinciale: quattro auto coinvolte, grave un uomo

MELENDUGNO – Una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta alle 17.30 circa per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Melendugno a Torre dell’Orso. Quattro le auto coinvolte. I conducenti della Fiat punto, della Mitsubishi e della Toyota, sono stati trasportati presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il primo in codice rosso gli altri due in codice giallo. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il conducente della Mitsubishi rimasto incastrato nelle lamiere e mettere in sicurezza gli autoveicoli.