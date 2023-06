Operatore socialmente utile di Diso stroncato da un malore improvviso

ACQUAVIVA DI MARITTIMA – Un 61enne di Diso, impiegato nei servizi socialmente utili nel comune di residenza, ha perso la vita dopo essersi accasciato al suolo a causa di un malore improvviso mentre lavorava in prossimità della cala di Acquaviva di Marittima. La tragedia si è consumata all’alba mentre l’uomo era intento alla pulizia dell’area, purtroppo nonostante i soccorsi immediati prima dei suoi colleghi e successivamente del 118, per il 61enne non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stato disposto l’esame autoptico.