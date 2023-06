Lecce, si parte da Almqvist per ricostruire il reparto offensivo

LECCE – Il primo acquisto della prossima stagione, Almqvist, è sbarcato nel Salento questa mattina.

Il calciatore svedese è arrivato all’aeroporto del Salento e ha posato per le prime foto con una sciarpa giallorossa.

Poi è stato accompagnato in città per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Al Centro Biolab di Cutrofiano e allo Studio Radiologico Quarta Colosso i successivi passaggi del giocatore svedese nel suo primo giorno in città.

L’annuncio del suo arrivo è stato dato dal club giallorosso nel tardo pomeriggio di giovedì.

Si tratta di un attaccante e arriva dal Rostov. Pontus Skule Erik Almqvist, questo il suo nome completo, è un esterno offensivo classe ’99 di proprietà del Rostov.

È un calciatore svedese, 23 anni, nato a Nyköping il 10 luglio 1999. Nell’ultima stagione ha giocato al Pogon Szczcin, stesso club da cui il Lecce prelevò Listkowski.

Almqvist nell’ultimo campionato ha segnato 5 gol e fornito 6 assist.

Corvino e Trinchera hanno messo a segno il primo colpo, per l’attacco dove si potrebbe perdere Strefezza. L’esterno italo brasiliano è reduce da due ottime stagioni e non dovrebbero mancare le manifestazioni d’interesse per il calciatore che è stato il capocannoniere della squadra con 8 gol.

Del reparto offensivo si registra la partenza di Oudin, il quale torna a Bordeaux dove ha un altro anno di contratto. Ma il suo futuro non è ancora stato definito.