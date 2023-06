Dopo 36 ore, Eva Buzo interrompe la traversata Otranto-Valona

VALONA – Mancavano solo due miglia per raggiungere Karaburn, un punto molto prossimo alla spiaggia di Valona, quando Eva Buzo, la donna che voleva percorrere a nuoto il canale di Otranto fino ad arrivare in Albania, ha dovuto interrompere la traversata. La nuotatrice ha dovuto stravolgere i suoi piani a causa di un ingrossamento della lingua e un forte arrossamento della gola dovuti alla salsedine, che le hanno provocato difficoltà respiratorie. Ma non solo, la lunga permanenza in mare le ha provocato anche un principio di ipotermia. L’esperienza di Eva, avvocatessa 36enne e attivista per i diritti umani, è durata 28 ore. La sua impresa ha appassionato tantissimi, tenendo molta gente con il fiato sospeso. L’intento della Buzo era quello di raggiungere l’Albania, il Paese di suo nonno. Ma non solo, attraverso questo gesto ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo il tema della tratta degli esseri umani.