Corvino parla della scelta del nuovo mister

LECCE – il direttore generale dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, a Palazzo Carafa, ha risposto alla domanda relativa alla ricerca del prossimo allenatore della squadra, che potrebbe essere D’Aversa: “La prima pedina che il responsabile dell’area tecnica deve sistemare è quella relativa all’allenatore. E stiamo lavorando per riempire questa casella il prima possibile. Abbiamo le idee chiare tenendo conto di quello che possiamo fare e dunque che possiamo prendere, sempre nell’ottica della nostra strada che abbiamo tracciato che ci sta dando dei risultati che neanche noi avevamo messo in preventivo in così poco tempo. Quindi la speranza è di risolvere il problema allenatore il prima possibile, stiamo lavorando per questo”.