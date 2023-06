Brindisi: si attende la firma del diesse e del segretario generale

BRINDISI – Passano i giorni e in casa Brindisi si attende di ufficializzare le due figure che completeranno l’organico della stanza dei bottoni.

Manca solo la firma e il comunicato stampa per dire con certezza che Massimo Cerri è il nuovo direttore sportivo e che Michele Di Bari, invece è il segretario generale.

Risolto il problema dello stadio e dell’iscrizione al campionato di serie C, dopo questo altro importante passaggio si darà il via alle operazioni di mercato per la nuova stagione.

Anche se la società brindisina è già in movimento ed i nomi che potrebbero fare a caso di questo nuovo progetto sono nomi di calciatori esperti per la categoria ed arriverebbero a Brindisi dopo l’esperienza con l’Alessandria, società dalla quale arriva anche il direttore sportivo.

E parliamo del portiere Liverani che diventerebbe chioccia anche per il giovane Vismara che è stato uno dei protagonisti della promozione in serie C e poi del laterale di sinistra Nunzella, per lui sarebbe un ritorno a casa, perché è nato proprio a Brindisi e dell’attaccante Sylla.

Un tris di calciatori che si sono messi in mostra nella squadra piemontese che seguirebbero il loro direttore sportivo che ben li conosce.

Una delle prime operazione che molto sicuramente porterà a termine Massimo Cerri sarà quella della conferma del gioiellino Opoola, per lui è pronto un rinnovo contrattuale ma per adesso si attende la firma proprio di Cerri, poi si darà il via alle danze nel salone del calciomercato.

E Brindisi sogna un campionato tranquillo con prospettiva sul futuro; un futuro che vada oltre anche la serie C ma bisogna fare un passo alla volta.