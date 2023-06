Russell Crowe, il “gladiatore” alla conquista di Taranto

TARANTO – Dopo aver infiammato gli animi del pubblico al Politeama di Catanzaro, “ Il Gladiatore” Russell Crowe si prepara a conquistare anche Taranto, imbastendo uno spettacolo con la sua band Indoor Garden Party nella suggestiva arena di Villa Peripato.

Tante le rivelazioni che l’attore hollywoodiano ha confidato alla stampa durante la presentazione del suo concerto: “Per me è la prima volta in Puglia, grazie Taranto per l’accoglienza, essendo appena arrivato non ho potuto vedere la città, ma la vedrò nelle prossime ore”. E ancora, interrogato sui riferimenti del cinema italiano che accompagnano le sue passioni, ha svelato le sue preferenze in un siparietto a cuore aperto.

L’esibizione della celebrità neozelandese segna solo l’inizio di un lungo percorso estivo di eventi con ospiti internazionali che vedranno il capoluogo ionico come protagonista.

DAVIDE PAGLIARO