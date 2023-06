Rapporto Gimbe: Post covid, Puglia recupera 83% prestazioni

PUGLIA – È una ben magra consolazione, visto che le liste d’attesa restano chilometriche e insostenibili, ma secondo il Rapporto Gimbe in Puglia, nel 2022, la percentuale di recupero delle prestazioni sanitarie dopo la pandemia Covid è stata pari all’83%, sopra la media nazionale ferma al 65%.

Nonostante i gravi problemi dovuti alla carenza di personale, il monitoraggio della fondazione Gimbe fotografa la percentuale di recupero dei ricoveri chirurgici programmati al 70% (a fronte del 66% della media italiana). Ancora più alta, al 90%, la percentuale di recupero degli inviti a screening oncologici in Puglia (l’Italia raggiunge in media l’82%); il recupero delle prestazioni di screening oncologico è pari al 80% (Italia al 67%); il recupero delle prestazioni ambulatoriali è pari al 70% (rispetto alla media nazionale del 57%).

Un risultato ottenuto anche grazie alla decisione di coinvolgere le strutture private accreditate, evidenzia Gimbe.

Ma intanto, con la penuria di medici, infermieri e oss che si acuisce in estate per la maggiore pressione soprattutto sul sistema dell’emergenza-urgenza e per le ferie da garantire agli operatori, i tempi d’attesa per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche nelle strutture pubbliche si allungano a dismisura. E dunque, chi può paga; chi non può, rinuncia a curarsi.