Taranto, presentata l’iscrizione al campionato. Si parte il 20 agosto

LECCE – Il Taranto si è iscritto al campionato di Serie C 2023-2024. Il club rossoblu ha inoltrato alla Lega la domanda di iscrizione al prossimo campionato dopo aver ottemperato a tutti gli adempimenti finanziari imposti.

Ieri era l’ultimo giorno per poter presentare tutta la documentazione. La società tarantina si è messa in regola e ha presentato pure, alla Covisoc, l’attestazione degli avvenuti pagamenti ai tesserati.

Sarà proprio la Commissione di Vigilanza ad esprimersi entro pochi giorni dopo aver attentamente valutato la situazione e la posizione di tutti i club che hanno presentato regolarmente domanda.

Dunque un altro importante tassello è stato messo a posto dopo che, per giorni, la questione stadio aveva catalizzato tutte le attenzioni.

Adesso la dirigenza, sistemata pure la questione iscrizione, può concentrarsi sulle operazioni di calciomercato.

Il presidente Giove e il tecnico Capuano sono al lavoro per allestire la rosa della prossima stagione.

Si punta a dare alla squadra un profilo giovane, ma allo stesso tempo ambizioso.

Si deve cercare, a prescindere dal budget a disposizione, di fare scelte oculate frutto di attente valutazioni. Un occhio di riguardo per il reparto avanzato che è stato il blocco debole della passata stagione. Per questo Capuano cercherà di puntellare il reparto offensivo.

Tuttavia l’allenatore rossoblu sembra avere le idee molto chiare anche perché bisognerà pure bilanciare in rosa under e over. Non si perde di vista Tommasini.

Infine il consiglio direttivo della Lega, infine, ha ufficializzato le date della prossima stagione di Serie C. Il campionato partirà il 27 agosto, mentre domenica 20 è fissato il primo turno di Coppa Italia.

I Play Off avranno inizio il 5 maggio 2024. Per i Play Out la gara di andata è programmata per l’11 maggio, quella di ritorno per il 18 maggio 2024.