Scontro sulla strada per Novoli, due feriti non gravi

LECCE – Paura stamattina sulla provinciale 4, che collega Lecce a Novoli. Scontro laterale tra un autocarro in fase di sorpasso e un’auto in fase di svolta verso la comunità Emmanuel. Due feriti sono stati soccorsi in codice verde e trasportati nell’ospedale di Copertino. In corso accertamenti sanitari. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Locale di Lecce.