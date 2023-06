Quattro incidenti a Taranto, c’è anche un monopattino coinvolto

TARANTO – Giornata intensa per la Polizia Locale di Taranto. Quattro i sinistri stradali avvenuti sulle strade della nostra provincia, uno dei quali ha visto coinvolto una persona su monopattino trasportata in ospedale in codice verde. Negli altri sinistri, in viale Unità d’Italia e a Talsano, gli scontri sono avvenuti fra auto e moto. I centauri, in entrambi i casi, sono stati trasportati in ospedale. All’incrocio di San Donato, sulla San Giorgio Jonico – Pulsano, si sono invece scontrate due auto: in questo caso non si registrano feriti, ma dopo l’impatto una autovettura si sarebbe dileguata, l’altra invece si è cappottata.