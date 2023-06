One Love: New Basket Brindisi annuncia la sua campagna abbonamenti

BRINDISI – Un altro campionato della massima serie italiana da vivere insieme, passo dopo passo, partita dopo partita, per costruire la migliore storia possibile. Brindisi e la Serie A, i tifosi e i nostri colori: ONE LOVE!

Questa è il pensiero introduttivo con cui la New Basket Brindisi presenta la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2023/24 di Lega A.

Dunque dopo aver presentato i condottieri della nuova stagione, coach Corbani e il diesse De Ryche, la società di contrada Masseriola annuncia le novità per i propri tifosi.

Cambiano i prezzi delle tribune superiori. La tribuna verde e quella gialla avranno un costo differente, 210 euro la prima e 290 la seconda, cosi come le tribune blu, con la B che costa 430 euro e la A 490 euro. Si configurano così 4 categorie prezzo al posto delle 2 degli ultimi anni.

Inoltre Cambia la modalità di emissione. Il titolo diventa digitale e tutti coloro che acquistano un abbonamento riceveranno sulla propria casella email il formato pdf valido per l’ingresso. Questa modalità elimina tutte le problematiche legate allo smarrimento delle tessere. Inoltre sarà possibile accedere al palazzetto semplicemente mostrando il codice a barre dell’abbonamento attraverso un qualunque dispositivo mobile.

Per coloro che acquisteranno l’abbonamento presso il New Basket Store sarà tuttavia possibile, su richiesta, ricevere l’abbonamento stampato su classica tesserina plastificata.

Anche per questa stagione sportiva, il tifoso biancoazzurro potrà avere la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento attraverso una comoda rateizzazione dell’importo grazie alla partnership con il Gold Sponsor e Official Bank “Banca Popolare Pugliese”. Per attivare la procedura recarsi presso il New Basket Store, dove il personale addetto fornirà le informazioni e documentazioni necessarie ai fini della pratica.

Per tutte le altre informazioni basta andare sul sito ufficiale www.newbasketbrindisi.it