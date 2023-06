Lecce, via al toto allenatore. Nella “rosa” di nomi spicca D’Aversa

LECCE – Chiuse le due annualità con Baroni adesso Corvino è alla ricerca di una nuova guida tecnica.

I contatti sono stati avviati probabilmente da giorni perché il dirigente salentino ha messo in conto la possibilità di un rifiuto della proposta a Baroni.

L’allenatore fiorentino non ha accettato la possibilità di allenare per un altro anno la squadra leccese che aveva portato in Serie A conducendola poi alla salvezza.

Corvino e Trinchera stanno sfogliando la rosa di nomi che potrebbero fare al caso del Lecce: D’Aversa sembra essere il nome in pole position. Ma non l’unico.

Il tecnico nato a Stoccarda, 48 anni, ha conosciuto Corvino ai tempi del Casarano quando l’allenatore era un giovane calciatore ad inizio carriera.

L’ultima esperienza di D’Aversa è stata alla Sampdoria, stagione 2021-2022 finita a gennaio per il tecnico quando fu sollevato dall’incarico.

D’Aversa in precedenza aveva fatto molto bene a Parma portando i ducali dalla Serie C alla Serie A e confermandosi in massima divisione.

Potrebbe ripartire da lui il Lecce per il dopo Baroni, il quale avrebbe gradito un legame più lungo dopo due annate vincenti

Ha vinto con la squadra più giovane del torneo. E anche in Europa, tra i cinque top campionati, la carta d’identità della squadra di Baroni risultava la più giovane.

Con lui se ne vanno tutti i componenti del suo staff ad eccezione di Gigi Sassanelli, allenatore dei portieri e Giovanni De Luca, preparatore atletico.

Baroni che, tuttavia, potrebbe rimanere in Serie A. Si registrano, infatti, contatti con l’Hellas Verona. Quindi, già il prossimo anno Baroni potrebbe tornare da avversario al Via del Mare.