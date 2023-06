Maturità, le tracce della prima prova: da Quasimodo a Whatsapp

LECCE- Quest’anno l’esame di maturità torna alla formula del pre-covid con gli scritti e il colloquio. Fra le tracce proposte ai maturandi “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti” per la tipologia A, per la tipologia B: Federico Chabod, “L’idea di Nazione” – Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” – Oriana Fallaci, “Intervista con la storia” e per la tipologia C lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità e Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”.