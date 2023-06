Due incidenti in poche ore, 4 feriti in ospedale

LECCE – Paura stamattina sulla provinciale 4, che collega Lecce a Novoli per uno scontro tra un autocarro in fase di sorpasso e un’auto in fase di svolta verso la comunità Emmanuel. Due feriti sono stati soccorsi in codice verde e trasportati nell’ospedale di Copertino. In corso accertamenti sanitari. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Locale di Lecce. A distanza di poche ore, su un altro tratto di strada che collega Carmiano a Copertino, un altro incidente ha coinvolto una Ford Ecosport e una Fiat Tipo con a bordo due uomini. La donna alla guida della Ford è stata condotta in codice rosso al Vito Fazzi. L’autista della fiat invece è stato condotto in ospedale in codice giallo. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.