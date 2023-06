Dimezzamento Oncologia, si allarga il fronte del No

GALATINA – Si allarga il fronte del “no” alla chiusura del reparto di Oncologia medica dell’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. Dopo l’intervento del consigliere regionale Paolo Pagliaro – che nei giorni scorsi ha effettuato una accurata ispezione in diverse divisioni sanitarie – ora sono i sindaci e amministratori di alcuni comuni dell’hinterland che hanno deciso di scendere in campo, a cominciare dal sindaco di Sogliano Cavour, Giovanni Casarano, per proseguire con Aldo Tarantini, vicesindaco di Cutrofiano, Graziano Vantaggiato sindaco di Soleto e Giovanni Mauro, primo cittadino di Aradeo. Tutti uniti per chiedere – o meglio, invocare – un ripensamento da parte della Asl Lecce.

“Il provvedimento adottato dalla Asl – sottolinea Casarano – quello di ridimensionare il reparto di oncologia relegandolo solo a controlli di follow-up, lascia intravedere uno svuotamento della funzione sanitaria e penalizza i tanti utenti che da tempo si curano nella divisione galatinese”.

Quello che aveva paventato Pagliaro in un’interrogazione urgente è purtroppo avvenuto: “La Asl ha deciso di tagliare il servizio dell’unità operativa semplice di Oncologia”.

Per i vertici sanitari “l’articolazione organizzativa del reparto di Oncologia del Vito Fazzi non è stata interrotta ma semplicemente è stata rimodulata per garantire maggiore sicurezza delle terapie per i pazienti oncologici”.

L’unica cosa certa è che per la somministrazione delle necessarie terapie i malati oncologici saranno costretti a trasferirsi in altre strutture sanitarie con un aggravio di costi e di tempi