Danilo Paglialunga terzo coach della Gioiella Prisma Taranto

TARANTO – La panchina della Gioiella Prisma Taranto si allunga con un elemento di qualità, parliamo di coach Danilo Paglialunga che diventa il terzo allenatore, e sarà quindi assistente di mister Mastrangelo e di Andriani.

Paglialunga ha una vasta esperienza tecnica dopo la lunga carriera da libero professionista maturata in Puglia. Partendo dai numerosi anni a Turi dal 2002 e Acquaviva come primo allenatore, e passando proprio da Taranto come secondo dal 2007 al 2008, in Superlega, Paglialunga si è formato nella sua terra dove aveva ottenuto grandi soddisfazioni come atleta. Poi diversi anni come primo tra Gioia del Colle e la Materdomini, fino ad arrivare di nuovo a Gioia nel 2020 in serie B, vincendo anche il titolo regionale under 19.