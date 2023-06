Caldo torrido nei cantieri: le norme a tutela degli operai

LECCE – Caldo torrido in arrivo e per gli operai impegnati in lavori stradali ed in alti cantieri all’aperto scatta l’allarme. La prolungata esposizione alle elevate temperature previste per tutti i mesi estivi rappresenta rischi elevati per la salute. Ed è per questo che è necessario far partire le contromisure e soprattutto portare a conoscenza dei lavoratori del comparto edile quelle che sono le opportunità offerte dalla normativa in materia e che abbattono il rischio del colpo di calore: pause programmate, sospensione dei lavori nelle ore più calde anche ricorrendo alla cassa integrazione, rotazione dei turni. Ed in tal senso la Fillea Cgil di Lecce porterà avanti in questi mesi la campagna di informazione “Caldo estremo, doppio rischio”, al fine di prevenire il rischio derivante dalle temperature elevate nei cantieri edili. Una situazione, quella dovuta al caldo torrido che si preannuncia anche per questa estate, che rischia di diventare ancora più pericolosa per via dell’età dei lavoratori salentini che come emerge da un’indagine supera di oltre il 50 per cento i cinquant’anni. “Far rispettare le pause, garantire ambienti salubri e, se la temperatura reale o percepita raggiunge o supera i 35 gradi, ricorrere agli strumenti di sostegno al reddito previsti come la cassa integrazione: sono tutti accorgimenti rispetto ai quali l’attenzione del datore di lavoro deve

essere massima”, dice Luca Toma, segretario generale della Fillea Cgil Lecce, che invita le

aziende ad adottare tutte le misure per prevenire i rischi sulla salute degli operai. E sono già tante le segnalazioni che arrivano dai cantieri edili della salentini su situazioni che destano preoccupazione per l’incolumità dei lavoratori. Da qui la decisione di avviare una campagna informativa per portare a conoscenza delle opportunità di tutela di cui possono beneficiare tutti i lavoratori che operano in campo edile.