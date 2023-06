Paura in città, fuoco in una abitazione

TARANTO- Tornano gli incendi d’attualità per le abitazioni a Taranto città. Nel pomeriggio di martedì all’interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile di via Sorcinelli, si è sviluppato un incendo a causa di un cortocircuito. Tanto fumo che ha fatto preoccupare i vicini. Nell’abitazione non vi erano i proprietari di casa. La prontezza dei Vigili del Fuoco, intervenuti con tre squadre,nello specifico due autopompe e una gru, ha evitato guai peggiori. Il lavoro degli uomini del 115 è proseguito fino alla tarda serata per concludere l’intervento e capire la natura dell’incendio. Al momento sono in corso di valutazione i danni all’interno dell’appartamento.