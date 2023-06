Legge per il congedo mestruale, la proposta di Metallo (PD)

BARI – Congedo mestruale per studentesse e lavoratrici pugliesi affette da dismenorrea. Lo prevede la proposta di legge depositata dal consigliere regionale del Partito democratico e presidente della Commissione Cultura, Donato Metallo. Secondo alcuni studi, la dismenorrea, la disfunzione del ciclo mestruale che comporta forti dolori uterini, colpisce dal 5 al 15% delle donne. La maggior parte delle forme acute rende impossibile, per la donna, lo svolgimento delle normali funzioni quotidiane, lavorative e scolastiche. Ma il fatto che non venga riconosciuta come sindrome patologica pone le donne in condizioni di svantaggio rispetto agli uomini. Ecco perché, la legge pugliese, il cui unico precedente è la legge approvata dal Parlamento spagnolo – visto che quella italiana è ferma – introduce la possibilità di riconoscere il congedo per alcuni giorni al mese, alle studentesse e alle lavoratrici, consentendo per queste ultime laddove possibile anche lo smart working. Alle imprese che prevedranno per le donne affette da dismenorrea, il congedo retribuito al 100% o, se le condizioni lo prevedono, il lavoro agile, saranno assegnati punteggi aggiuntivi nei bandi e avvisi regionali.