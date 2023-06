Giornata del Rifugiato, l’accoglienza qui costa 4mila posti

PUGLIA – Anche Lecce ed il Salento celebrano oggi la Giornata Mondiale del Rifugiato che ha come obiettivo quello di far conoscere i rifugiati attraverso i loro sogni e le loro speranze, il prendersi cura della propria famiglia, avere un lavoro, andare a scuola ed avere un posto che si possa chiamare, finalmente, casa. Andando a vedere nel dettaglio quella che è la situazione sul territorio pugliese, i dati che fanno riferimento al Sai, sistema accoglienza integrazione, parlano di 4240 posti riservati all’accoglienza, di cui 203 per chi ha disagio mentale o disabilità fisica, 635 per i minori non accompagnati. Attualmente sono 93 i comuni che fanno parte della rete del sistema di accoglienza integrazione e 115 i progetti già avviati, come specifica l’avvocato Donatella Tanzariello, coordinatrice per la regione Puglia del Consiglio italiano per i rifugiati. La giornata mondiale del rifugiato, è dunque un’occasione per portare sotto ai riflettori una tematica, quella dell’accoglienza, che continua a tenere quotidianamente banco alla luce delle tragiche vicende di cronaca legate a sbarchi e naufragi. E sulle tematiche che si stanno dibattendo nel corso della Giornata mondiale del rifugiato interviene la Cisl Anolf di Lecce. “Non si può notare cme il passare degli anni in ordine alle politiche migratorie non insegni nulla”, dicono. E aggiungono: “Il nostro impegno prosegue anche al tavolo in Prefettura per l’attivazione e la strutturazione dei servizi della foresteria Boncuri, in agro di Nardò. E fanno sapere che a partire dal prossimo luglio presso il campo Boncuri sarà presente uno sportello Cisl Anolf per continuare nell’azione di tutela dei diritti. Nei prossimi giorni, inoltre, i responsabili della sezione leccese della Comunità di Sant’Egidio si ritroveranno in piazza a Lecce per recitare la preghiera “morire di speranza”, un modo per ricordare tutti quei migranti che in mare trovano la morte mentre cercano di raggiungere una vita migliore.