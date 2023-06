Castaldo: “Quella volta che salvai Gianna Nannini sul palco di Berlino…”

TRNERWS TALK – “Il cielo bruciava di stelle”. E’ il nuovo romanzo del giornalista e critico musicale Gino Castaldo. Un libro ricco di interessanti aneddoti. Come quello con Gianna Nannini ricordato nel talk: “Svenne sul palco a Berlino durante un concerto. Andai io a salvarla”. Un romanzo dove trovano spazio i nostri cantautori italiani che ci hanno fatto sognare in particolare a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, come De Gregori, Dalla, Battisti, Battiato, Bennato, e tanti altri ancora

Non solo aneddoti, però. Anche un simpatico botta e risposta a distanza tra vecchi e nuovi tormentoni musicali come quello tra “Abbronzatissima” di Edoardo Vianello e “Mon amour” di Annalisa diventato quasi un pretesto per Castaldo per ricordare la furia social che si scatenò sul giornalista per un commento su Annalisa.