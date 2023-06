Alloggi popolari, dalla Regione fondi al Comune di Lecce per 250mila euro

LECCE- Alloggi popolari, dalla Regione Puglia arrivano 250mila al Comune di Lecce per completare la copertura finanziaria relativa agli interventi di recupero di un immobile in via Pistoia, composto da 24 alloggi. La misura è stata approvata nella giunta regionale su iniziativa dell’assessora Anna Grazia Maraschio.

“Sono fondi importanti per il recupero di un immobile di edilizia residenziale pubblica nella 167 B , un’area periferica ma dal grande potenziale urbano -dice l’assessore Maraschio- Come assessorato stiamo creando una visione completamente diversa, ridando dignità ai luoghi e alle persone che ci abitano.”. Sono le parole dell’assessora Anna Grazia Maraschio.