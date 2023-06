Ztl Lecce, 10 nuove telecamere in entrata e in uscita

LECCE- Dieci nuove telecamere in entrata e in uscita a partire da oggi ai varchi della Ztl di Lecce. Terminata la fase di sperimentazione i trasgressori rischiano una multa se entreranno nella Zona a traffico limitato senza il relativo pass.

Intanto l’argomento è stato al centro dei lavori della Commissione traffico durante i quali il consigliere Andrea Guido ha proposto di prolungare di un’ora (e quindi fino alle 14 e fino alle 20) l’orario di uscita per chi ha fatto ingresso con la propria auto nella Ztl per evitare di essere sanzionato.