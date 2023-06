Ss275 Maglie-Leuca, sbloccati i fondi per il primo lotto

ROMA – “Lo avevamo annunciato e oggi lo abbiamo ottenuto: è stato finalmente pubblicato il decreto che assegna 86 milioni di euro per la realizzazione del primo lotto della Statale 275 Maglie-Leuca”.

A darne notizia è il deputato azzurro nonché Commissario di Forza Italia in Provincia di Lecce Andrea Caroppo. “Si tratta di un risultato non scontato – dice – dopo anni di stallo dovuti ai governi precedenti. A questo punto non ci sono più ostacoli alla pubblicazione del bando di gara che potrà vedere la luce già tra pochi giorni”.