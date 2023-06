Schianto fatale auto-mietitrebbia: muore una donna

COPERTINO – Schianto fatale sulla provinciale che collega Copertino a Galatina, all’altezza della zona industriale copertinese. Il bilancio è di una vittima. Si tratta di Chiara Durante, 32enne di Copertino. Viaggiava a bordo dell’Alfa Romeo che, per motivi ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro una macchina agricola, una mietitrebbia nel dettaglio. Insieme a lei viaggiava anche il marito, rimasto ferito e trasportato in codice rosso in ospedale.

Per liberare il corpo della vittima dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi dal distaccamento di Veglie. Sul posto due ambulanze del 118 e i carabinieri.

AGGIORNAMENTI NELLE PROSSIME ORE