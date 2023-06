NBB, De Ryche: “Mi piace il basket aggressivo sia in attacco che in difesa”

BRINDISI – C’è grande curiosità intorno al nuovo progetto di Happy Casa Brindisi che dopo aver salutato il diesse Simone Giofré e l’allenatore Frank Vitucci andati a Treviso insieme anche al secondo allenatore Mattia Consoli, si è enormemente rinnovata affidandosi nella mani di un direttore sportivo che è un grande conoscitore della pallacanestro europea in tutti gli aspetti, da quelli manageriali a quelli di scouting, parliamo del belga Leo De Rycke classe 1965, che insieme al coach Fabio Corbani disegnerà il nuovo roster per la stagione 2023-24.

E nel giorno della sua presentazione il diesse belga ha spiegato quella che sarà la mentalità per la costruzione della nuova squadra ed il tipo di basket che preferisce. Lui cerca aggressività sia in difesa che in attacco e non è questione di carta d’identità ma serve un giusto mix di gioventù ed esperienza:

“Non è assolutamente una questione di team giovane, non è questa la nostra priorità ma è quella di creare un team vincente, formato da un giusto mix di giovani ed esperti per vincere il massimo numero di partite possibili. Mi piace molto un tipo di basket aggressivo sia in difesa che in attacco e costruiremo una squadra per fare ciò”.