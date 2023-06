Musica e tradizione, ecco “Super Taranta Orchestra”

SOGLIANO CAVOUR- Musica, tamburelli, suoni e tradizione. In Super Taranta Orchestra, il nuovo progetto di Antonio Castrignanò e Mauto Durante, le voci, i musicisti e i ballerini che hanno reso la “Taranta” celebre in tutto il mondo condividono lo stesso palcoscenico per regalare al pubblico tutta la magia e la forza di una danza millenaria dal ritmo ancestrale, per una grande festa collettiva.

E questo ambizioso mix di tradizione salentina si esibirà mercoledì sera 21 giugno a Calimera in occasione della Festa dei Lampioni, anche in diretta su Telerama.

Ricordiamo che Super Taranta Orchestra è formata da: Antonio Castrignanò, Mauro Durante, Alessia Tondo, Emanuele Licci, Enza Pagliara, Giancarlo Paglialunga, Giulio Bianco, Federico Laganà, Rocco Nigro, Maurizio Pellizzari, Giuseppe Spedicato, Silvia Perrone, Davide Monaco e Moira Cappilli