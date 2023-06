Mototurismo: la Puglia in sella, i motociclisti sono pronti

PUGLIA – Una legge che sia un grande contenitore, aperto alle idee degli esperti. E gli esperti, in questo caso, sono i motociclisti che vivono su strada le bellezze del territorio. Non è stata scelta a caso Otranto, luogo di approdo e di accoglienza, ma anche città dalla quale parte una litoranea, quella che porta a Leuca, che è una delle strade più belle d’Italia, per presentare la proposta di legge per la promozione e la valorizzazione del mototurismo in Puglia di cui è proponente il consigliere regionale Paolo Pagliaro.

Un progetto condiviso con il mondo del motociclismo, già sottoscritto dal presidente Emiliano e da una trentina di consiglieri regionali, per andare a colmare una lacuna normativa in Puglia: l’attenzione verso i turisti in moto, platea importantissima del turismo slow e sostenibile, al pari di camminatori e cicloturisti. La Regione ha investito sui Cammini ben 3,2 milioni di euro e ha predisposto un Piano Regionale della Mobilità Ciclistica che per la sicurezza dei percorsi prevede 480 milioni di euro. Ma finora era stato trascurato il segmento del mototurismo. È qui che interviene la legge ad hoc che vuole offrire servizi e sicurezza, ma anche formazione, per creare la figura di operatori esperti che accompagnino i turisti su due ruote. Il padrone di casa, il sindaco di Otranto Francesco Bruni, ha annunciato l’approvazione di una delibera di adesione, per dare un segnale forte di appoggio da parte dell’amministrazione idruntina.