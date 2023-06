In arrivo 14milioni di euro per valorizzare il patrimonio archeologico pugliese

PUGLIA – Arrivano 14 milioni di euro di fondi FESR per il finanziamento di interventi per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza di aree e parchi archeologici. E’ stata la Giunta regionale ad approvare la delibera che stanzia i fondi nella disponibilità degli Enti locali, mediante interventi di messa in sicurezza e recupero, per l’accessibilità e la fruizione del patrimonio, per garantire continuità alle attività di ricerca archeologica e per valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico venuto alla luce con la realizzazione di veri e propri Laboratori di fruizione e Archeofficine.

“L’obiettivo di questo Avviso è supportare gli Enti locali e allestire spazi museali affinchè il nostro patrimonio possa essere reso fruibile a tutti” – commenta la consigliera delegata alla Cultura Grazia Di Bari.

“Per l’intero territorio pugliese questa è un’opportunità così significativa, concepita in termini innovativi nelle finalità ed efficienti nelle procedure” – dice il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione, Aldo Patruno.

Le candidature progettuali potranno essere presentate dai Comuni a partire dal 25 giugno fino al 4 agosto 2023.