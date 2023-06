Grave incidente al siderurgico di Taranto, salvo per miracolo

Attorno alle 18 in Acciaierie d’Italia un lavoratore del PCI si è infortunato cadendo dal 3° piano.

Stando a una ricostruzione da verificare, il lavoratore mentre era in attesa del capo squadra è caduto in una botola molto stretta e, paradossalmente, le piccole dimensioni della stessa, ne hanno attutito la caduta che non ha avuto conseguenze fatali. Nonostante la gravità dell’infortunio, il lavoratore, apprendiamo da fonti sindacali, non sembra in pericolo di vita. Sul posto lo Spesal e i Carabinieri per tutti i rilievi del caso e l capire la dinamica esatta dell’infortunio.