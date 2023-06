Fitto al convegno Uila: “Su Pnrr e Coesione obiettivo è spendere badando a qualità”

PUGLIA- Visione unica per la programmazione della spesa dei fondi europei e nazionali: questa la direzione del governo Meloni, secondo il ministro Raffaele Fitto, intervenuto in collegamento da Roma all’ultimo evento del convegno itinerante organizzato dalla Uila Puglia oggi a Bari. C’è preoccupazione – ha detto il ministro – per l’inefficacia della spesa. Sulla programmazione europea e nazionale, l’Italia nel 2014-2020 aveva a disposizione 126 miliardi di euro ma, fino a un paio di mesi fa, adesso sarà leggermente aumentata, la percentuale di spesa era del 34%.

Il ministro Fitto si è soffermato poi sul comparto agricolo, “priorità dell’azione del governo”, ha detto, spiegando la necessità di rimodulare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.