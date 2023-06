Festa del Volley a Taranto, presente il presidente della Gioiella Prisma, Bongiovanni

TARANTO – In occasione dell’ultima tappa Volley S3 in cui hanno partecipato oltre 15 società del Volley Provinciale di Taranto e Brindisi con circa 400 miniatleti che si sono sfidati con l’unico intento di divertirsi, abbiamo ascoltato Tonio Bongiovanni il presidente della Gioiella Prisma Taranto che non poteva mancare ad un evento del genere, e sulla prossima stagione della sua squadra nella massimo campionato di volley nazionale è stato molto chiaro:

“il domani è nel grembo di Giove ma le strade del Signore sono infinite, e insieme a tutta la Puglia, il nostro territorio, ci divertiremo, ci divertiremo tanto, intelligenti pauca”.

L’evento che si è svolto , nella bellissima cornice della Villa Peripato di Taranto è stato organizzato dall’ASD NEW ORCHIDEA VOLLEY in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV TARANTO, con il Patrocinio del Comune di Taranto e della Fondazione Taranto 25.

Un bell’evento aggregante nel nome dello sport più vero e del volley che a Taranto e provincia ha veramente tantissimi appassionati.

Ne ha parlato Domenica Di Corato, coach della New Orchidea,

“La giornata è riuscitissima, abbiamo più di 400 atleti da tutta la provincia e anche dal brindisino, sicuramente è una giornata all’insegna del divertimento e questa è la nostra priorità. Quest’anno è stato bellissimo riuscitissimo con tante iscrizioni e siamo stati contenti che la federazione ci abbia permesso di organizzare questa festa del volley”.